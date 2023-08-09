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الأربعاء، 09-08-2023 12:43 م

تشيلسي يتلقى ضربة موجعة قبل أيام من مواجهة ليفربول

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الوكيل الإخباري -  خضع المهاجم الجديد لنادي تشيلسي، الفرنسي الدولي كريستوفر نكونكو، لعملية جراحية في ركبته، حيث ستبعده عن الملاعب "لفترة طويلة"، مثلما أعلن النادي اللندني في بيان الثلاثاء.

وقال تشيلسي في بيان إن "نكونكو تعرض لإصابة في الركبة ستبعده عن الملاعب لفترة طويلة".

وأضاف أن "اللاعب البالغ من العمر 25 عاما خضع لعملية جراحية، وسيبدأ مرحلة التعافي بإشراف الفريق الطبي للنادي"، كما أشارت صحيفة "دايلي تلغراف" إلى أن غياب نكونكو عن الملاعب سيستمر نحو 4 أشهر.

وتعرض نكونكو، الذي غاب عن صفوف فرنسا في مونديال قطر العام الماضي بداعي الإصابة في ركبته اليسرى، للإصابة خلال مباراة ودية ضد بوروسيا دورتموند الألماني خلال جولة فريقه تشيلسي في الولايات المتحدة.

ويعتبر النبأ ضربة قوية لتشيلسي ومدربه الجديد، الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، لاسيما وأن فريقه يستهل الموسم الجديد في الدوري الإنجليزي الممتاز نهاية الأسبوع الجاري بلقاء قوي ضد ليفربول على ملعب "ستامفورد بريدج".

وكان نكونكو قد انتقل إلى صفوف تشيلسي في يونيو الماضي قادما من لايبزيغ الألماني، مقابل صفقة بلغت 80 مليون دولار، فيما عانى تشيلسي عقما كبيرا في الهجوم خلال الموسم الماضي، حيث اكتفى بتسجيل 38 هدفا في 38 مباراة في الدوري، واكتفى بالمركز الثاني عشر، وهو أدنى ترتيب له منذ عام 1994.

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