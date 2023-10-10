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الثلاثاء، 10-10-2023 03:26 م

تشيلسي يحدد سعر بيع لوكاكو إلى روما

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الوكيل الإخباري -  ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن تشيلسي حدد المقابل المادي الذي يرغب في الحصول عليه نظير بيع اللاعب روميلو لوكاكو إلى روما.

أوضحت الصحيفة أن النادي اللندني أبدى رغبته في الحصول على 37 مليون جنيه إسترليني مقابل انتقال الدولي البلجيكي إلى "الذئاب" بشكل نهائي.

وأشارت إلى أن تألق اللاعب المعار حتى نهاية الموسم بشكل لافت في الدوري الإيطالي، أسهم في رغبة "الغيلاروسي" في كسب خدماته بصورة دائمة وتسريع خطوات التفاوض مع "البلوز".

وأضافت: "حقق لوكاكو بداية رائعة لمسيرته في "الكالتشيو" بعد انتقاله على سبيل الإعارة من تشيلسي في الصيف، وسجل سبعة أهداف في أول ثماني مباريات له في جميع المسابقات".

واختتمت: "تشيلسي أدرج شرطاً جزائياً في عقده بقيمة 37 مليون جنيه إسترليني عندما تفاوض على تحويل إعارة بقيمة 5 ملايين جنيه إسترليني إلى روما".

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