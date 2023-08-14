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الإثنين، 14-08-2023 03:26 م

تشيلسي يحسم صفقة قياسية

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الوكيل الإخباري - حسم نادي تشيلسي الإنجليزي، اليوم الإثنين، صفقة قياسية، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.
 
وكتب فابريزيو رومانو، خبير انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا، على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "حسمت صفقة انتقال مويسيس كايسيدو من برايتون إلى تشيلسي، توصل الطرفان إلى اتفاق نهائي، وستصبح رسوم الانتقال قياسية في إنجلترا".
 
وأضاف خبير الميركاتو: "حسمت الصفقة مقابل 115 مليون جنيه إسترليني (133.3 مليون يورو)، بالإضافة إلى حصول برايتون على نسبة من إعادة البيع".

وستكون هذه الصفقة هي الأغلى في تاريخ الدوري الإنجليزي، حيث ستكسر الرقم الخاص باللاعب الأرجنتيني إينزو فرنانديز، الذي انتقل لتشيلسي قادما من بنفيكا البرتغالي، في يناير/كانون الثاني الماضي، ب 121 مليون يورو (131.8 مليون دولار).
 
واختتم رومانو: "حجز تشيلسي بالفعل موعد الكشف الطبي لكايسيدو، وسيوقع اللاعب على عقد حتى يونيو/حزيران 2031 مع خيار التمديد حتى عام 2032".
 
يذكر أن ليفربول كان ينافس تشيلسي بشدة على الصفقة، لكن اللاعب اختار الانتقال إلى صفوف البلوز.

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