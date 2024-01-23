تشيلسي يستضيف ميدلزبره لحسم التأهل لنهائي كأس الرابطة

الوكيل الإخباري - يخوض فريق تشيلسي الإنجليزي مواجهة حاسمة أمام ميدلزبره، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات النسخة الحالية من بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية 2023-2024.



وتقام مباراة تشيلسي ضد ميدلزبره الساعة 11:00 مساء اليوم، الثلاثاء على ملعب "ستامفورد بريدج"، في إياب الدور نصف النهائي لبطولة كأس كاراباو بالموسم الجاري.



ويتسلح البلوز بعاملي الأرض والجمهور من أجل تعويض الإخفاق في مواجهة الذهاب وتحقيق الفوز بفارق هدفين على الأقل من أجل حسم التأهل للمباراة النهائية.



وخسر تشيلسي بنتيجة 1-0 أمام ميدلزبره، خلال المباراة التي جمعتهما على ملعب "ريفرسايد ستديوم"، في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة كأس كاراباو بالموسم الجاري 2023-2024.



ومن المقرر أن يتأهل الفائز من المباراة مع الفائز من مباراة الأربعاء التي تجمع ليفربول مع فولهام في نصف النهائي الآخر.

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