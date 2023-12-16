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السبت، 16-12-2023 12:35 م

تشيلسي يستعد لطرد 3 لاعبين

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الوكيل الإخباري - قالت صحيفة ذا صن البريطانية إن "تشيلسي يستعد لطرد 3 لاعبين في يناير (كانون الثاني) المقبل".

ذكرت الصحيفة أن النادي اللندني يرغب في إبرام المزيد من الصفقات الجديدة في فترة الانتقالات الشتوية، ولكن يجب أن يتخلى عن عدد من اللاعبين قبل أن يفكر في التعاقد مع لاعبين جدد.

وأكدت أن اللاعبين نوني مادويكي وإيان ماتسن وتريفوه تشالوبا سيتم عرضهم للبيع، بعدما خرجوا من حسابات المدرب ماوريسيو بوكتينيو.

وأوضحت: "رغم إنفاق تشيلسي مليار جنيه إسترليني على الصفقات، ولكن "البلوز" يعاني بشكل واضح في الدوري الإنجليزي خلال الموسم الحالي، باحتلاله المركز 12، كما أبدى المدرب الأرجنتيني رغبته في تدعيم صفوف الفريق في الشتاء.

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