تشيلسي يعلن إقامة إفطار جماعي على ملعبه في شهر رمضان

الوكيل الإخباري - أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي، إقامة إفطارًا مفتوحًا على ملعب الفريق ستامفورد بريدج، في شهر رمضان المبارك.



ونشر نادي تشيلسي بيانًا عبر موقعه أكد خلاله أنه في يوم الأحد 26 مارس، ستستضيف مؤسسة تشيلسي إفطارا مفتوحا على جانب الملعب في ستامفورد بريدج، في ما سيكون الأول للنادي وفي الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم،

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وسيتم دعوة عدد من المساجد المحلية وأعضاء الجالية المسلمة في تشيلسي مثل المشجعين وطلاب المدارس للحضور، إلى جانب موظفي نادي تشيلسي، لحضور ذلك الافطار الرمضاني بالتعاون مع مشروع خيمة رمضان، وهي مؤسسة خيرية حائزة على جوائز تأسست في عام 2013 بهدف الجمع بين المجتمعات وتطوير فهم رمضان.



وسيتم الاحتفاء برمضان في نادي تشيلسي ومؤسسة تشيلسي كجزء من حملة لا للكراهية، وهو برنامج للمساواة والتنوع والشمول على مستوى النادي يستهدف الكراهية والتمييز ويهدف إلى تثقيف جميع أصحاب المصلحة داخل وخارج نادي تشيلسي لكرة القدم.

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