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الإثنين، 30-01-2023 04:43 م

تشيلسي يقترب من حسم صفقة إنزو فرنانديز

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الوكيل الإخباري - أصبح فريق تشيلسي الإنجليزي قريباً للغاية من التعاقد مع النجم الأرجنتيني إنزو فرنانديز، لاعب بنفيكا البرتغالي، لتدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وذكر الصحفى الإيطالى فابريزيو رومانو، خبير الانتقالات الشهير، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، أن تشيلسي عاد للتفاوض مجدداً مع مسئولي بنفيكا مرة أخرى في الوقت الحالي لحسم صفقة إنزو فرنانديز.

وأضاف أن مسئولى تشيلسي أكدوا للفريق البرتغال المضي قدمًا في عرض بقيمة 120 مليون يورو على أقساط من أجل ضم إنزو فرنانديز الذى تألق مؤخرا مع منتخب الأرجنتين في بطولة كأس العالم.

وأكد أن اليوم الاثنين سيكون حاسما فى صفقة انتقال اللاعب الأرجنتيني لصفوف البلوز، موضحا أن القرار النهائي الآن في يد روي كوستا رئيس نادي بنفيكا.

وكان هناك صراع بين مانشستر يونايتد وتشيلسي لحسم الصفقة الأرجنتينية، بينما تراجع نادى ليفربول بعد التعاقد مع كودي جاكبو نجم أيندهوفن الهولندي سابقاً.

وأصبح إنزو فيرنانديز هدفا للعديد من الأندية الكبرى في أوروبا بعد المستوى الرائع الذى ظهر به مع منتخب الأرجنتين في بطولة كأس العالم 2022، ومن أبرزها ليفربول ومانشستر يونايتد.

وساهم اللاعب الشاب فى تتويج منتخب الأرجنتين بلقب كأس العالم 2022، على حساب المنتخب الفرنسي بركلات الترجيح 4 - 2، بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 3 - 3.

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