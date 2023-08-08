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الثلاثاء، 08-08-2023 02:58 م

تشيلسي يقرر بشأن صفقة نيمار

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الوكيل الإخباري -  ارتبط اسم المهاجم البرازيلي نيمار بالانتقال لصفوف تشيلسي هذا الصيف، في ظل التكهنات التي تحوم حول مستقبله مع باريس سان جيرمان.

وتقدم المهاجم البالغ من العمر 31 عاما، بطلب لسان جيرمان من أجل الرحيل، حيث يرغب في المغادرة هذا الصيف.

وذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية نقلا عن "إيفينينج ستاندرد"، أن تشيلسي استبعد ضم المهاجم البرازيلي، رغم إشراف ماوريسيو بوكيتينو، المدرب الحالي للبلوز، على تدريبه لمدة 18 شهرا من قبل في صفوف الفريق الفرنسي.

وأضافت الصحيفة البريطانية أن بوكيتينو غير مهتم بفكرة العمل من جديد مع نيمار، والذي يمتد عقده مع بطل الدوري الفرنسي حتى 2025.

ومن المتوقع أن تبلغ قيمة نيمار ما بين 60 و70 مليون إسترليني، ويعد برشلونة الوجهة المفضلة للنجم البرازيلي.

ويتقاضى نيمار نحو 600 ألف إسترليني أسبوعيا مع باريس، وهو أمر صعب اقتصاديا على تشيلسي، كما أن البلوز لا يرى بأنه اللاعب المناسب للثقافة وأسلوب كرة القدم الذي يرغب بوكيتينو في تطبيقه.

كما تعتمد سياسة المدرب الأرجنتيني في الانتقالات على ضم المواهب الشابة بصورة أكبر من التعاقد مع الأسماء البارزة.

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