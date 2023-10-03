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الثلاثاء، 03-10-2023 04:19 م

تشيلسي ينتصر على فولهام بثنائية نظيفة

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الوكيل الإخباري -  استعاد تشيلسي ذاكرة الانتصارات في "البريميير ليغ"، بفوزه خارج قواعده في ديربي غرب لندن 2-0 على فولهام، في اللقاء الذي احتضنه ملعب كرافين كوتيتغ، في ختام الجولة السابعة.

نجح فريق الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو أن يحسم اللقاء في دقيقة، بهدفين متتاليين سجلهما الأوكراني ميخايلو مودريك، والألباني أرماندو بروخا، في الدقيقتين 18 و19 على الترتيب.

واستعاد تشيلسي بهذه النتيجة جزءاً من عافيته في بداية هي الأسوأ لموسم للفريق اللندني منذ 45 عاماً.

ولم يحقق "البلوز" سوى انتصارين فقط على مدار 8 مباريات، مقابل تعادلين، و3 هزائم، كما أن الفوز هو الأول لتشيلسي بعد خسارتين وتعادل.

ورفع الفريق رصيده إلى 8 نقاط في المركز 11، بفارق الأهداف أمام نوتنغهام وفولهام، الذي تلقى خسارته الثالثة هذا الموسم والثانية في آخر 5 مباريات.

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