تشيلسي يواجه وولفرهامبتون في ظهور لامبارد الأول

الوكيل الإخباري - يحل فريق تشيلسي الإنجليزي ضيفا ثقيلا على وولفرهامبتون، في الخامسة عصر اليوم، السبت، ضمن منافسات الجولة الـ30 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.



ويدخل البلوز مواجهة اليوم في المركز الـ11 بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 39 نقطة جمعها من الفوز في 10 مباريات والخسارة في مثلها والتعادل في 9 مواجهات وتسجيل 29 هدفاً وتلقي 30.





وتعادل فريق تشيلسي مؤخرا مع ليفربول في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب "ستامفورد بريدج"، ضمن منافسات مؤجلات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي 2022-2023.



وتعد مواجهة اليوم هي الأولى التي يخوضها تشيلسي بعد عودة مدربه فرانك لامبارد لتدريب الفريق حتى نهاية الموسم الجاري.

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