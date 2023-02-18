تشيلسي يودع أتسو برسالة أخيرة

الوكيل الإخباري - ودع نادي تشيلسي، لاعبه السابق كريستيان أتسو، برسالة أخيرة، بعد إعلان مفارقته للحياة، اليوم السبت.



وكتب تشيلسي على موقعه الرسمي "ببالغ الحزن، تلقى نادي تشيلسي تأكيدات بأن كريستيان أتسو من ضحايا الزلزال المروع في تركيا وسوريا".



وأضاف "كان أتسو لاعبا في تشيلسي بين عامي 2013 و2017، بعد أن وقع معنا قادما من بورتو".



وتابع "لم يشارك أتسو مع تشيلسي في مباريات رسمية مع الفريق الأول، حيث أمضى مواسمه مع البلوز معارا، لكنه شارك في بعض المباريات التحضيرية للموسم الجديد".



وواصل "خلال تلك السنوات، اختير الدولي الغاني كأفضل لاعب في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2015".



واختتم "يبعث تشيلسي بأحر التعازي لأسرة كريستيان أتسو وأصدقائه ولجميع المتضررين من مأساة الزلزال".

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