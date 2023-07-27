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الخميس، 27-07-2023 01:59 م

تصرف صادم من مبابي تجاه وفد الهلال السعودي !

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الوكيل الإخباري - رفض مهاجم باريس سان جيرمان، الفرنسي كيليان مبابي، العرض الضخم المقدم من جانب نادي الهلال السعودي للحصول على خدماته خلال موسم الانتقالات الصيفية الحالية.

وذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن مبابي رفض مقابلة وفد الهلال السعودي، الذي وصل يوم الأربعاء إلى باريس من أجل مناقشة العرض المقدم للاعب من أجل انتقاله إلى صفوف الهلال في الميركاتو الصيف الحالي.

وأوضحت الصحيفة أن وفدا من مسؤولي النادي السعودي جاء إلى باريس لإنهاء صفقة انتقال المهاجم الدولي البرازيلي مالكوم الى صفوفه قادما من زينيت بطرسبورغ الروسي، ورغب باستغلال هذه المناسبة لتقديم مشروعه الى مبابي.

وأكدت الصحيفة أن مبابي رفض مناقشة فكرة انتقاله للدوري السعودي، على الرغم من منح باريس سان جيرمان الضوء الأخضر للهلال للتفاوض مع نجمه.

وتابعت أن المقربين من مبابي أكدوا أن قائد المنتخب الفرنسي "لم يفكر أبدا في هذا الخيار (الانتقال للدوري السعودي)".

ونوهت "ليكيب" إلى أن رفض مبابي التفاوض مع الفريق السعودي هو دليل آخر على وجود اتفاق مسبق للاعب مع ريال مدريد، من أجل الانتقال إليه عند نهاية عقده في 2024.

وقدم الهلال السعودي عرضا خرافيا من أجل التعاقد مع مبابي، حيث يتضمن حصول المهاجم الفرنسي على راتب ثابت قدره 200 مليون يورو، بالإضافة إلى حقوق الصورة التي قد تجعل راتبه يصل إلى 900 مليون يورو في موسم واحد فقط.

ويتمسك مبابي بالبقاء مع باريس سان جيرمان حتى نهاية عقده صيف العام المقبل، فيما يخيره الفريق الباريسي بين التجديد أو الرحيل هذا الصيف.

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