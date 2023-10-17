تصرف غريب لبلماضي مع ابن رحمة في لقاء الجزائر ومصر (فيديو)

مدرب الجزائر مع سعيد بن رحمة ؟؟؟!!— حسن الناقور Mr.Nagoor (@hasanalnaqour) October 16, 2023
هل هذا تصرف احترافي ؟!
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وذكرت بعض التقارير، أن سبب قيام بلماضي بردة الفعل هذه تجاه سعيد بن رحمة، يعود لرفض اللاعب مصافحة مدربه لدى استبداله.
وانتهت المواجهة بتعادل المنتخب الجزائري مع نظيره المصري بهدف لمثله.
وتأتي المباراة ضمن تحضيرات المنتخبين الجزائري والمصري لخوض تصفيات مونديال 2026 وبطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها كوت ديفوار خلال الفترة بين 13 يناير إلى 11 فبراير المقبلين.