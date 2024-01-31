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الأربعاء، 31-01-2024 02:30 م

تصرف غريب من مانشيني قبل نهاية مباراة السعودية وكوريا..صورة

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الوكيل الإخباري - قام الإيطالي روبرتو مانشيني، المدير الفني لمنتخب السعودية، بسلوك غريب خلال مباراة كوريا الجنوبية، في دور الـ16 لكأس أمم آسيا.
 
وتأهلت كوريا الجنوبية للدور ربع النهائي لكأس أمم آسيا بقطر، بعد الفوز على السعودية بنتيجة 4-2، بركلات الترجيح، عقب التعادل 1/1.
 
وبعد تصدي حارس كوريا للركلة الرابعة للمنتخب السعودي التي سددها عبد الرحمن غريب، وبات المنتخب الكوري على بعد ركلة واحدة من الصعود، قرر مانشيني مغادرة الملعب، وعدم الاستمرار لنهاية ركلات الترجيح.
 
ولم ينل مانشيني دعما كبيرا من الشارع الرياضي السعودي، بسبب نتائجه غير الموفقة مع الفريق قبل انطلاق البطولة.

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