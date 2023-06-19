الإثنين 19-06-2023
الوكيل الاخباري

الملك يلتقي رئيس الوزراء الإسباني في مدريد

المياه: ضبط 100 منزل في الرصيفة تتزود بطريقة مخالفة

تعرّض طفلة 3 سنوات للدغة من افعى فلسطين في عجلون - صورة

ارتفاع شهداء جنين إلى 4 بينهم طفل و45 مصابا

الأمن يفتح باب التجنيد على موقعه الإلكتروني اعتباراً من يوم غد الثلاثاء - رابط التقديم

طفل يتعرض "للعض" من حصان في إربد ووالده يناشد - صور

الأردن: استمرار العنف بالأراضي الفلسطينية سيدفع ثمنه الجميع

هل يلبي السيسي دعوة أردوغان؟

الضمان يوضح آخر تطورات ملف التأمين الصحي

وزارة العمل: قرار استلام تصاريح العمل يشمل عاملات المنازل

الإثنين، 19-06-2023 12:58 م

تصرف غير مفهوم من بنزيما ضد ريال مدريد

620231991327941670745


الوكيل الإخباري -  قام كريم بنزيما، نجم الاتحاد السعودي الجديد، بتصرف غريب تجاه فريقه السابق ريال مدريد عقب رحيله عن "سانتياغو برنابيو" معقل الملكي في سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

إذ قام مهاجم "النمور" الجديد البالغ من العمر 35 عاما، بإلغاء متابعة ريال مدريد عبر "إنستغرام" في تصرف غير مفهوم، كما تابع فريق الاتحاد بعد الانضمام لهم.

غرابة تصرفه تأتي باعتبار بنزيما هو ثاني الهدافين التاريخيين لريال مدريد برصيد 354 هدفا بعد كريستيانو رونالدو برصيد 450 هدفا، ورحيله عن النادي الإسباني لم يتم بصورة سيئة وابتعدت الدراما عن نهاية مشواره بقميص "المرينغي" حتى هذه اللحظة.

اضافة اعلان

 


 

 

والغريب أيضا أن بنزيما لا يزال يتابع حسابات زملائه السابقين في ريال مدريد ولم يلغ متابعتهم، كما أنه لا يزال يتابع فريقه الأسبق ليون الفرنسي.
الأمر أثار استغراب جمهور النادي الملكي، خاصة وأنه لم يكن هناك أي جفاء خلال الفترة الأخيرة.

وكان اتحاد جدة أحدث ضجة واسعة في سوق الانتقالات مؤخرا، بتعاقده مع المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع ريال مدريد الإسباني، ولمدة ثلاثة مواسم مقبلة.

 

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
6202319104232890535089 (1)

ميسي يستفز حلم جريزمان

620231910234455067762

الهلال يصفع برشلونة

62023191042547295660

مبابي يثير الجدل مجددا بتصريح ناري عن مستقبله

620231995510147823920

زوجة راموس تمنع انتقاله للدوري السعودي

620231995222696644024 (1)

إجراء رسمي من الفيفا بشأن احتفال أفشة

620231815328468513980

الرمثا يطالب بتطبيق (الفار) أو اللجوء للفيفا

أخبار متعلقة
62023793339331281061

باللغة العربية.. أول رسالة من كريم بنزيما لجماهير نادي الاتحاد السعودي

62023693539603895938

بنزيما يظهر رفقة رئيس نادي الاتحاد السعودي (فيديو)

620236115550249870758

الكشف عن مدة تعاقد بنزيما مع اتحاد جدة

62023513259395522516

كريم بنزيما يوقع رسميًا مع الاتحاد السعودي

620234153316505465750

كواليس المحادثة الأخيرة بين بنزيما وبيريز

620234104251801378764

هل تراجع بنزيما عن الانتقال للدوري السعودي؟