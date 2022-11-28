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الإثنين، 28-11-2022 10:48 ص

تصرف لافت لأمير قطر عقب انتهاء مباراة المغرب وبلجيكا - فيديو

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الوكيل الإخباري - شارك أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الجماهير العربية التي حضرت مباراة المغرب وبلجيكا، فرحتها بفوز منتخب أسود الصحراء بنتيجة 2-0 مساء (الأحد 27-11-2022)، ضمن مباريات الجولة الثانية بالمجموعة السادسة لبطولة كأس العالم 2022.

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وتداول ناشطون على وسائل التواصل مقاطع فيديو للشيخ تميم، وهو يشارك الجماهير فرحتها، بتصفيق وفرحة عامرة بدت عليه.

 

وعقب صافرة النهاية، تبادل الشيخ تميم التحية مع المشجعين الذين احتفلوا بإنجازٍ ثانٍ بعد فوز المنتخب السعودي الثلاثاء الماضي على نظيره الأرجنتيني بهدفين مقابل هدف.

 

 

صوت بيروت انترناشونال 

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