تصرف لافت لأمير قطر عقب انتهاء مباراة المغرب وبلجيكا - فيديو

الوكيل الإخباري - شارك أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الجماهير العربية التي حضرت مباراة المغرب وبلجيكا، فرحتها بفوز منتخب أسود الصحراء بنتيجة 2-0 مساء (الأحد 27-11-2022)، ضمن مباريات الجولة الثانية بالمجموعة السادسة لبطولة كأس العالم 2022.
وتداول ناشطون على وسائل التواصل مقاطع فيديو للشيخ تميم، وهو يشارك الجماهير فرحتها، بتصفيق وفرحة عامرة بدت عليه.
وعقب صافرة النهاية، تبادل الشيخ تميم التحية مع المشجعين الذين احتفلوا بإنجازٍ ثانٍ بعد فوز المنتخب السعودي الثلاثاء الماضي على نظيره الأرجنتيني بهدفين مقابل هدف.
حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى يحتفل بفوز منتخب #المغرب على #بلجيكا باستاد الثمامة#كأس_العالم #قطر2022 #أسود_الأطلس #AtlasLions #DimaMaghrib— قنوات الكاس (@alkasschannel) November 27, 2022
#المغرب_بلجيكا #DEVILTIME #FIFAWorldCup #Qatar2022 pic.twitter.com/Tdc0o2y5Oi
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