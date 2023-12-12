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الثلاثاء، 12-12-2023 04:04 م

تصريحات تشافي عقب كارثة جيرونا تثير ضجة واسعة

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الوكيل الإخباري - أثار تشافي هيرنانديز، مدرب برشلونة، الجدل ببعض الكلمات عقب الخسارة (2-4) أمام جيرونا، ضمن منافسات الجولة الـ16 من الدوري الإسباني.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، إن تشافي أطلق تصريحًا مثيرًا للجدل عقب الخسارة أمام جيرونا، قائلاً: "فريقي ما يزال تحت الإنشاء".

وأشارت إلى أن هذه الجملة تسببت في الكثير من الضجة على شبكات التواصل الاجتماعي، وكأنها المبرر للخسارة أمام فريق كان قبل 3 مواسم فقط في الدرجة الثانية، لكنه يتصدر الآن الليجا.

وأوضحت الصحيفة الكلمات التي قصدها تشافي من جملة "تحت الإنشاء"، لكنه لم يقلها عقب موقعة جيرونا، أنه يرى أن فريقه ما يزال في طور النمو للوصول للنسخة التي يتوق إليها، رغم الفوز بالدوري، وكأس السوبر في الموسم الماضي.

ويبرر تشافي ما حدث بأن فريقه مر ببعض التغييرات مقارنة بالموسم الماضي، وأن بعض الأمور ما تزال بحاجة لتعديل، مثل التعامل مع بديل سيرجيو بوسكيتس.

وكانت طلبات تشافي الأولية هي زوبيميندي (ريال سوسيداد)، أو كيميتش (بايرن ميونخ)، وفي النهاية كان عليه أن يقبل بوصول أوريول روميو في خط الوسط، بسبب أزمة "اللعب المالي النظيف".

ويتحجج تشافي أيضًا بأن البارسا يضم العديد من اللاعبين الشباب في صفوفه، وقد أضاف لهم عناصر شابة أخرى هذا الموسم مثل لامين يامال، وفيرمين لوبيز.

ويتوقع تشافي، أن برشلونة سيحقق ما يريده عندما يتمكن من مواصلة اللعب بنفس المستوى في عدة مباريات متتالية، حيث إن المدرب راضٍ عن لاعبيه بعد أن أظهروا صورة جيدة جدًا أمام بورتو وأتلتيكو مدريد.

كما يرى تشافي أن برشلونة قدم مباراة جيدة أمام جيرونا، رغم أن النتيجة هذه المرة أدارت ظهرها للفريق.

ويعتقد تشافي أن برشلونة الآن أفضل من العام الماضي، خصوصًا على مستوى دوري أبطال أوروبا، كما يرى أن الفريق يمكنه تعديل موقفه في الدوري الإسباني خلال الـ22 مباراة المتبقية.

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