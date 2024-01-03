تصريح رسمي يدحض الشائعات حول صفقة سان جيرمان

الوكيل الإخباري - أعلن أوجوستو ميلو، رئيس نادي كورينثيانز البرازيلي، رحيل جابرييل موسكاردو، لاعب فريقه، إلى صفوف باريس سان جيرمان.



وأكد ميلو، في تصريحات نقلها الصحفي الموثوق "فابريزيو رومانو" خبير سوق الانتقالات في أوروبا، أن موسكاردو تم بيعه بالفعل إلى باريس سان جيرمان.



وترددت أنباء قوية حول احتمالية تراجع باريس عن إتمام الصفقة، بعدما تأكد خضوع اللاعب لجراحة في الكاحل، ستبعده عن الملاعب لمدة 3 أشهر.



وقال ميلو: "أستطيع التأكيد بأننا قمنا ببيع موسكاردو إلى باريس سان جيرمان.. الصفقة تمت".



وأضاف: "سيخضع موسكاردو لعملية جراحية، ثم ينضم إلى باريس سان جيرمان في يوليو/تموز المقبل".



وكشف رومانو، أن موسكاردو سوف يوقع العقود غدًا الخميس، قبل إعلان انضمامه إلى باريس سان جيرمان.



ويعد موسكاردو ثاني صفقات باريس سان جيرمان الشتوية، بعد البرازيلي الآخر لوكاس بيرالدو، قادمًا من ساو باولو.

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