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الأربعاء، 21-02-2024 03:03 م

تصريح صادم لجماهير ليفربول بشأن أليسون

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الوكيل الإخباري - كشف دوريفال جونيور مدرب منتخب البرازيل، أنباء غير سارة لجماهير ليفربول، بشأن الحارس أليسون بيكر.

وغاب أليسون عن المشاركة مع ليفربول، منذ مباراة بيرنلي، يوم 10 فبراير/ شباط الماضي، ووقتها علل مدربه يورجن كلوب، ذلك، بإصابة البرازيلي بنزلة برد.

وبعد ذلك، استمر غياب أليسون أمام برينتفورد، في مباراة 17 فبراير/ شباط، وأوضح كلوب أن ذلك يعود إلى معاناته من إصابة عضلية، دون أن يفصح عن موعد عودته للملاعب.

وقال دوبريفال، في تصريحات لشبكة "TNT Sports": "أليسون سيغيب عن المباريات الدولية المقبلة".

وتبرز تصريحات دوبريفال، أن أليسون لن يعود قبل نهاية مارس/ آذار المقبل، لأن فترة التوقف الدولي المقبلة، ستنطلق يوم 18 من الشهر المقبل، وستنتهي يوم 26 منه.

وبذلك سيغيب أليسون عن عديد المباريات الحاسمة لليفربول في الفترة المقبلة، منها مواجهة تشيلسي في نهائي كأس الرابطة ولقاء مانشستر سيتي في البريميرليج.

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