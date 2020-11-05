تصريح صادم من بيكيه

الوكيل الإخباري-

اضافة اعلان





انتقد المدافع جيرارد بيكيه فريقه وناديه برشلونة مجددا رغم الفوز بهدفين مقابل هدف على ضيفه دينامو كييف في الجولة الثالثة لدوري أبطال أوروبا، حيث اعترف بأن النادي، ككل، لا يمر بوقت جيد، على الرغم من اقتناعه بأن النجاح سيعود مرة أخرى مع العمل.وسجل القائد ليونيل ميسي هدفا من ركلة جزاء للمباراة الثالثة على التوالي مع برشلونة في دوري الأبطال خلال فوز غير مقنع على ضيفه دينامو كييف الأوكراني الذي يعاني من إصابات بكوفيد-19 في صفوفه.ووجه المدافع المخضرم انتقادات لفريقه الشهر الماضي قبل استقالة جوسيب ماريا بارتوميو على خلفية أسلوبه في التعامل مع زميله ليونيل ميسي أخيرا؛ ما تسبب في تفكير النجم الأرجنتيني الدولي في مغادرة النادي الكتالوني في نهاية الموسم الحالي.