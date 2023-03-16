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الخميس، 16-03-2023 02:34 م

تصريح صادم من نجم النصر السابق حول رونالدو

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الوكيل الإخباري -  اعتبر نجم نادي النصر السابق، هاشم سرور، أن البرتغالي كريستيانو رونالدو لم يتألق حتى الآن مع الفريق النصراوي، مؤكدًا أن متعة اللاعب لن تظهر إلا بعد إبرام “فارس نجد” 3 صفقات قوية خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ولعب النجم البرتغالي 7 مباريات مع النصر في بطولة الدوري السعودي للمحترفين “دوري روشن”، واستطاع اللاعب صاحب الـ38 عامًا إحراز 8 أهداف، وتقديم تمريرتين حاسمتين.

وقال سرور من خلال حسابه الشخصي على موقع “تويتر” أنه يتمنى من النصر في الموسم المقبل جلب جناح أجنبي على مستوى مميز، وصانع ألعاب قادر على تقديم التمريرات الحاسمة، بالإضافة إلى مهاجم يتماشى أسلوب لعبه مع طريقة رونالدو.

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