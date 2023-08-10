تصريح غامض من توني كروس يثير الجدل بشأن مستقبل كيليان مبابي!

الوكيل الإخباري - ألمح الألماني توني كروس، لاعب خط وسط ريال مدريد، إلى قرب حسم صفقة الفرنسي كيليان مبابي، خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.



كروس، وخلال حلقة جديدة من البودكاست الذي يشاركه مع شقيقه، خرج بتصريح يحمل تلميحا واضحا لاقتراب مبابي من الانتقال إلى ريال مدريد.



وخلال أحدث حلقة من البودكاست، قال كروس لشقيقه إنه يملك الآن كلبا جديدا، لكنه أشار أيضا إلى أنه يريد امتلاك بعض السلاحف، وهو الحيوان الذي يتم تشبيه مبابي به.



شقيق كروس قال له: "حصلت للتو على كلب جديد، ولكن ماذا عن السلاحف؟".



ليرد النجم الألماني: "لم تصل بعد، لكن الأمر مخطط له، كلب جديد لا يعني عدم وجود سلحفاة، هذا واضح، السلاحف على وشك الوصول".



وأفادت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، بأن هذه المزحة من كروس، بمثابة إشارة واضحة لكيليان مبابي، في ظل الشائعات المتعلقة بانتقاله لصفوف ريال مدريد، خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية .

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