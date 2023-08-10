الخميس 10-08-2023
الوكيل الاخباري

حادث سير على طريق المطار - صورة

الطاقة: ارتفاع أسعار المحروقات من 5.8 - 21.3% عالمياً

87 % نسبة إشغال فنادق العقبة خلال عطلة الأسبوع الحالي

المالية: ارتفاع الانفاق الحكومي قرابة 319 مليون دينار في 5 أشهر

تطورات موعد إعلان نتائج التوجيهي في الاردن

الصفدي يدعو مجلس النواب للانعقاد الاثنين المقبل

26 مليون دولار من اليابان لمراقبة مصادر المياه في معان

هام من الكهرباء الأردنية للمواطنين بشأن اللوحات الكهربائية في المنازل

حريق في جبل الحسين - فيديو

سفير الأردن في بغداد يبحث ووزير التخطيط العراقي التعاون المشترك

الخميس، 10-08-2023 02:35 م

تصريح غامض من توني كروس يثير الجدل بشأن مستقبل كيليان مبابي!

8202310122211217558177


الوكيل الإخباري - ألمح الألماني توني كروس، لاعب خط وسط ريال مدريد، إلى قرب حسم صفقة الفرنسي كيليان مبابي، خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

كروس، وخلال حلقة جديدة من البودكاست الذي يشاركه مع شقيقه، خرج بتصريح يحمل تلميحا واضحا لاقتراب مبابي من الانتقال إلى ريال مدريد.

وخلال أحدث حلقة من البودكاست، قال كروس لشقيقه إنه يملك الآن كلبا جديدا، لكنه أشار أيضا إلى أنه يريد امتلاك بعض السلاحف، وهو الحيوان الذي يتم تشبيه مبابي به.

شقيق كروس قال له: "حصلت للتو على كلب جديد، ولكن ماذا عن السلاحف؟".

ليرد النجم الألماني: "لم تصل بعد، لكن الأمر مخطط له، كلب جديد لا يعني عدم وجود سلحفاة، هذا واضح، السلاحف على وشك الوصول".

وأفادت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، بأن هذه المزحة من كروس، بمثابة إشارة واضحة لكيليان مبابي، في ظل الشائعات المتعلقة بانتقاله لصفوف ريال مدريد، خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية .

اضافة اعلان

 

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
820231011059369777737 (1)

سان جيرمان يفتتح الموسم بمواجهة سهلة على الورق

8202310112012896949842

شرط واحد لتحرك الهلال صوب لوكاكو مجددا

8202310114835548855372

الوحدات يفقد 5 لاعبين أمام الجليل

8202310115638710162220 (1)

91 عاماً على تأسيس النادي الفيصلي

8202310103618198618972

صدمة لجماهير إنتر ميامي.. تأجيل أول ظهور لميسي في الدوري الأمريكي

e

هل يشارك الوحدات بملحق دوري أبطال آسيا ؟

أخبار متعلقة
82023811219128540060

الخليفي يوجه رسالة مشفرة لمبابي

7202331155038490579986

باريس يتمسك بمحاربة مبابي

72023301064245328568

عرض مغر لنجم ريال مدريد من الدوري السعودي

7202329134344145616527

مدرب النصر يرفض أسطورة ريال مدريد

7202329132936204429773

برشلونة يتلقى دفعة قوية قبل الكلاسيكو

720232293350238524208

ريال مدريد يمنع طباعة اسم مبابي على قميص الميرنغي .. فما السبب؟