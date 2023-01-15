تصريح مثير للجدل لغوارديولا بعد خسارة ديربي مانشستر

الوكيل الإخباري - أثار بيب غوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، الجدل بعد خسارة فريقه مباراة "الديريي" أمام مانشستر يونايتد 1-2 في قمة المرحلة الـ20 من الدوري الإنجليزي.



وقال غوارديولا بعد المباراة في تصريحات نقلتها شبكة "بليتشر ريبورت": "لا أهتم بالدوري الإنجليزي أو كأس الرابطة، لا يمكننا أن نحقق الفوز، لا يهم الفوز بهما".



وأضاف: "لقد حققنا الفوز بهما من قبل، لذلك فلا مشكلة لدينا، ربما حان الوقت لفريق آخر أن يحقق الفوز".



وسجل برونو فيرنانديز هدف التعادل لمانشستر يونايتد بعد تلقي زميله ماركوس راشفورد بينية من كاسيميرو وكان في وضع تسلل، ليترك الكرة إلى فيرنانديز الذي سجل الكرة في الشباك.



وعن هذا الهدف قال غوارديولا: "راشفورد كان متسللا أما برونو فلم يكن كذلك، سواء كان راشفورد شتت الحارس والدفاع أم لا، لا أعرف حقا، لكن القانون يجب أن يسري".



وبهذا الفوز، رفع اليونايتد رصيده إلى 38 نقطة في المركز الثالث بالدوري، بينما تجمد رصيد "السيتي"، حامل اللقب عند 39 نقطة في المركز الثاني متخلفا بفارق خمس نقاط عن المتصدر أرسنال.

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