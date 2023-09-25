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الإثنين، 25-09-2023 03:20 م

تصريح هام من رئيس اتحاد كرة القدم بشأن التمويل المالي للأندية الأردنية

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الوكيل الإخباري -  قال نائب رئيس اتحاد كرة القدم مروان جمعة، الأحد، إن الحل الأمثل بالنسبة لأندية المحترفين لتجاوز الأزمات المالية المتلاحقة هو "خصخصة الأندية".

وأضاف جمعة ، أنه يجب أن تتحول الأندية لشركات خاصة قادرة على جذب الاستثمار لرفد خزائنها، حيث تستحوذ شركات خاصة على الأندية وتديرها.

وأشار إلى أن الأندية في قرارها بالعودة عن قرار تعليق مشاركتها في بطول دوري المحترفين، وضعت بذلك المصلحة العامة فوق كل شيء، مبينا أن رؤساء الأندية يعانون جراء تراكم الأعباء المادية التي تثقل خزائن أنديتهم.

جاء ذلك بعد أن أنهت أندية المحترفين قرار تعليق مشاركتها، والعودة للعب في بطولة دوري كرة القدم.

وقالت الأندية في بيان مقتضب، عقب اجتماع عقد، الأحد، في مقر النادي الفيصلي في عمان، إن قرارها جاء للمصلحة العامة للكرة الأردنية.

وبينت أن هناك اجتماعا سيعقد مع الأمير علي بن الحسين رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم لمناقشة مطالب الأندية.

وكانت الأندية علقت مشاركتها يوم الخميس الماضي تزامنا مع انطلاق الجولة السادسة من الدوري، بسبب مطالبات للاتحاد بتوفير دعم مالي.

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