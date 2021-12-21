تصفيات أوروبا لكأس العالم للسيدات ،، منافسة نارية وملامح تتشكل !!

الوكيل الإخباري - ملاعب - أنس عشا
بدأت ملامح التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم للسيدات 2023، والتي ستقام في أستراليا ونيوزلندا، بالظهور بوضوح وباتت العديد من الفرق قريبة من حسم العبور أو الوصول للملحق على الأقل، حيث تم تقسيم منتخبات القارة على 10 مجموعات، يتأهل أصحاب المراكز الأولى للمونديال ويخوض أصحاب المراكز الثانية الملحق المؤهل ، ومع مرور 6 جولات على التصفيات هكذا يبدو المشهد :اضافة اعلان
إقترب المنتخب السويدي من التأهل عن المجموعة الأولى والتي يتصدرها بـ 15 نقطة وبفارق 8 نقاط عن منتخب إيرلندا أقرب ملاحقيه، وبدورها إقتربت إسبانيا من التأهل عن المجموعة الثانية، ووضعت أسكوتلندا قدما بالملحق، بينما تبدو المجموعة الثالثة محسومة للهولنديات وأيسلندا، أما التأهل عن المجموعة الرابعة فبات قريبا من إنجلترا، والملحق حائر بين النمسا وإيرلندا الشمالية ؛ إذ تتقاسما الوصافة بـ 13 نقطة لكل منهما وبفارق 5 نقاط عن انجلترا المتصدرة.
وتشهد المجموعة الخامسة سباقا ناريا بين الدنمارك ورورسيا بـ 18 نقطة للأولى و15 للثانية ، والصراع مشابه بالمجموعة الثامنة بين النرويج وبلجيكا بـ 16 للأولى و13 للثانية، فيما يبدو التنافس بين إيطاليا وسويسرا بالمجموعة السابعة مشابها لنسخة الرجال حيث يتصدر المنتخب الأحمر بفارق نقطتين عن الأزرق .
وتتطابق المنافسة في المجموعتين التاسعة والعاشرة، حيث تتصدر ألمانيا المجموعة الأولى بـ 18 نقطة وبفارق 5 نقاط عن البرتغال الوصيفة بالتاسعة، والأمر ذاته ينطبق بالعاشرة والتي تتصدرها فرنسا وتحتل ويلز وصافتها .
المصدر : ملاعب