الأحد 15-10-2023
الوكيل الاخباري

صحة غزة: عشرات الشهداء والأحياء تحت الأنقاض

المستشفيات الخاصة : تنظيم حملات تبرع لأهلنا في قطاع غزة

توجيه عاجل من جلالة الملك

مستوطنة سديروت بلا سكان خوفاً من صواريخ المقاومة

خدمات جديدة للعاملين والمتقاعدين بالقوات المسلحة والأجهزة الأمنية

السيسي: أمن مصر خط أحمر ولا حل للقضية الفلسطينية إلا حل الدولتين

شاهد بالفيديو - طائرات انتحارية تطلقها كتائب القسام على جنود العدو

مبادرة من أعضاء مجلس النواب باقتطاعات مالية من مخصصاتهم لصالح غزة

الصفدي: المعايير الإنسانية والقانونية يجب أن تكون واحدة من دون تمييز على أساس الهوية

بورصة تل أبيب على طريق الانهيار وتراجع 2% مع بداية الجلسة اليوم

عاجل

كتائب القسام تقصف تحشّداً لقوات العدو قرب "رعيم"

الأحد، 15-10-2023 02:06 م

تصفيات يورو 2024.. الدنمارك تهزم كازاخستان بثلاثية

1020231591633849610183 (2)


الوكيل الإخباري - فاز المنتخب الدنماركي على نظيره الكازاخستاني 3-1، ضمن منافسات الجولة السابعة بالمجموعة الثامنة بتصفيات كأس أمم أوروبا لكرة القدم المقرر إقامتها في ألمانيا صيف العام المقبل.

ورفع المنتخب الدنماركي رصيده إلى 16 نقطة ليتصدر المجموعة بفارق الأهداف عن المنتخب السلوفيني صاحب المركز الثاني، فيما يحتل منتخب كازاخستان المركز الرابع برصيد 12 نقطة، بفارق الأهداف خلف منتخب فنلندا صاحب المركز الثالث.

ويتذيل منتخب سان مارينو ترتيب المجموعة بدون رصيد من النقاط، فيما يحتل منتخب إيرلندا الشمالية المركز قبل الأخير برصيد ست نقاط.

وأنهى المنتخب الدنماركي الشوط الأول متقدماً بهدفين دون رد، حيث سجل يوناس ويند الهدف الأول في الدقيقة 36، فيما أضاف زميله روبيرت سكوف الهدف الثاني في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الأول.

وفي الدقيقة 48 عاد سكوف ليسجل الهدف الثاني له والثالث للدنمارك، فيما سجل يان فورجوفسكي الهدف الوحيد لكازاخستان في الدقيقة 58.

اضافة اعلان

 

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
1020231593212739360115

المغرب يتعادل ودياً مع كوت ديفوار

102023159284815182822

موريتانيا تهزم مدغشقر ودياً

1020231591915760163366

ألمانيا تفوز على أمريكا ودياً

1020231591633849610183

تصفيات يورو 2024.. المجر تفوز على صربيا

1020231591040824669812 (1)

إيطاليا تقسو على مالطا بتصفيات يورو 2024

10202314163136999334340

فرصة ثمينة أمام تيسودالي لكسب ثقة الركراكي

أخبار متعلقة
1020231591633849610183

تصفيات يورو 2024.. المجر تفوز على صربيا

1020231495244803849495

ثنائية مبابي في هولندا تقود فرنسا إلى يورو 2024

1020231293212750054614

ويلز تهزم جبل طارق ودياً