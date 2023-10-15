تصفيات يورو 2024.. الدنمارك تهزم كازاخستان بثلاثية

الوكيل الإخباري - فاز المنتخب الدنماركي على نظيره الكازاخستاني 3-1، ضمن منافسات الجولة السابعة بالمجموعة الثامنة بتصفيات كأس أمم أوروبا لكرة القدم المقرر إقامتها في ألمانيا صيف العام المقبل.



ورفع المنتخب الدنماركي رصيده إلى 16 نقطة ليتصدر المجموعة بفارق الأهداف عن المنتخب السلوفيني صاحب المركز الثاني، فيما يحتل منتخب كازاخستان المركز الرابع برصيد 12 نقطة، بفارق الأهداف خلف منتخب فنلندا صاحب المركز الثالث.



ويتذيل منتخب سان مارينو ترتيب المجموعة بدون رصيد من النقاط، فيما يحتل منتخب إيرلندا الشمالية المركز قبل الأخير برصيد ست نقاط.



وأنهى المنتخب الدنماركي الشوط الأول متقدماً بهدفين دون رد، حيث سجل يوناس ويند الهدف الأول في الدقيقة 36، فيما أضاف زميله روبيرت سكوف الهدف الثاني في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الأول.



وفي الدقيقة 48 عاد سكوف ليسجل الهدف الثاني له والثالث للدنمارك، فيما سجل يان فورجوفسكي الهدف الوحيد لكازاخستان في الدقيقة 58.

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