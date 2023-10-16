تصفيات يورو 2024.. سويسرا تخطف التعادل من بيلاروسيا

الوكيل الإخباري - خطف منتخب سويسرا تعادلاً صعباً بنتيجة 3-3 مع ضيفه البيلاروسي، ضمن منافسات الجولة الثامنة بالمجموعة التاسعة بتصفيات كأس أمم أوروبا لكرة القدم المقرر إقامتها في ألمانيا صيف العام المقبل.



ورفع منتخب سويسرا رصيده إلى 15 نقطة في المركز الأول بالمجموعة، بفارق نقطتين عن المنتخب الروماني صاحب المركز الثاني.



على الجانب الآخر، يحتل منتخب بيلاروسيا المركز الخامس (قبل الأخير) برصيد ست نقاط، بفارق نقطة خلف منتخب كوسوفو صاحب المركز الرابع.



وتقدم منتخب سويسرا عن طريق شيردان شاكيري في الدقيقة 28، قبل أن يدرك ماكس أبونج التعادل لمنتخب بيلاروسيا في الدقيقة 61.



وفي الدقيقة 69 سجل دينيس بولياكوف الهدف الثاني لمنتخب بيلاروسيا، قبل أن يضيف زميله ديمتري أنتيلفسكي الهدف الثالث في الدقيقة 84.



وفي الدقيقة 89 سجل مانويل أكانجي الهدف الثاني للمنتخب السويسري، وبعده بدقيقة واحدة سجل زميله زكي أمدوني هدف التعادل.

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