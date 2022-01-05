تصنيف الأندية ،، الوحدات الأول محليا ويسبق أندية ألمانية وإيطالية

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الوكيل الإخباري - ملاعب - أنس عشاأصدر موقع " football database " العالمي التصنيف الجديد لأندية كرة القدم حول العالم، حيث تصدر بايرن ميونخ الألماني الترتيب، وحل مانشستر سيتي الإنجليزي ومواطنه ليفربول بالمركزين الثاني والثالث تواليا، وحل ريال مدريد الإسباني بالمركز الرابع وانتر ميلان الإيطالي خامسا .تجفيف! تصميم !! تمويج الشعر !!! فرد الشعر !!!Wet 2 Dryفورية وغير مؤلمة، لا احمرار أو تهيجFlawless BrowsRecommended byوعلى صعيد القارة الآسيوية تصدر كوساكي الياباني، ومن خلفه الهلال السعودي، جينبوك الكوري الجنوبي، بيرسبوليس الإيراني وأولسان هيونداي الكوري الجنوبي، فيما غابت الأندية الأردنية عن فرق المقدمة في القارة .أما في إفريقيا فتصدر الأهلي المصري ومن خلفه مواطنه الزمالك، وجاء صن داونز الجانوب إفريقي، مازيمبي الكونجولي والترجي التونسي خلفهم .محليا تصدر الوحدات الترتيب بـ 1422 نقطة وحل بالمركز 554 عالميا، متفوقا على أندية عالمية كبيرة وفي مقدمتها شالكة الألماني وبالستينو التشيلي وباليرمو الإيطالي ، وجاء الجزيرة ثانيا بـ 1344 نقطة، والفيصلي ثالثا، الرمثا رابعا، والسلط خامسا، علما أن جميع الفرق المذكورة شهدت تقدما جيدا بالنقاط، باستثناء فريق الجزيرة الذي تراجع بواقع 138 نقطة .عربيا تصدر الأهلي المصري الترتيب ومن خلفه الهلال السعودي، متفوقان على العديد من الأندية العالمية أمثال نيوكاسل الإنجليزي ومواطنه إيفرتون، مارسيليا الفرنسي وغلطة سراي التركي .