الأربعاء 05-01-2022
الوكيل الاخباري

الخرابشة للوكيل: الباب مفتوح أمام الشركات للحصول على امتياز الصخر الزيتي

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى المعايطة والحجايا والحولي وقاقيش

جولة ميدانية مفاجئة للغذاء والدواء في جمرك عمان

ضبط اربعة اشخاص من مخالفي الحجر المنزلي و توديعهم الى المستشفى الميداني

هام من "المركزي" بشأن دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة

مقتل مطلوب بعد تبادل إطلاق النار مع قوة أمنية

انخفاض طفيف على نسبة الفحوصات الايجابية في الاردن

الملك يستقبل رئيس أركان الحرس الوطني القبرصي

النواب يرفض إلغاء حصانة أعضاء مجلس الأمة أثناء المحاكمة

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

الأربعاء، 05-01-2022 03:14 م

تصنيف الأندية ،، الوحدات الأول محليا ويسبق أندية ألمانية وإيطالية

84743234_1543807589091359_7108749888011108352_n


الوكيل الإخباري - ملاعب - أنس عشا
أصدر موقع  " football database " العالمي التصنيف الجديد لأندية كرة القدم حول العالم، حيث تصدر بايرن ميونخ الألماني الترتيب، وحل مانشستر سيتي الإنجليزي ومواطنه ليفربول بالمركزين الثاني والثالث تواليا، وحل ريال مدريد الإسباني بالمركز الرابع وانتر ميلان الإيطالي خامسا .اضافة اعلان



تجفيف! تصميم !! تمويج الشعر !!! فرد الشعر !!!Wet 2 Dry

فورية وغير مؤلمة، لا احمرار أو تهيجFlawless Brows
Recommended by

 
وعلى صعيد القارة الآسيوية تصدر كوساكي الياباني، ومن خلفه الهلال السعودي، جينبوك الكوري الجنوبي، بيرسبوليس الإيراني وأولسان هيونداي الكوري الجنوبي، فيما غابت الأندية الأردنية عن فرق المقدمة في القارة .

أما في إفريقيا فتصدر الأهلي المصري ومن خلفه مواطنه الزمالك، وجاء صن داونز الجانوب إفريقي، مازيمبي الكونجولي والترجي التونسي خلفهم .

محليا تصدر الوحدات الترتيب بـ 1422 نقطة  وحل بالمركز 554 عالميا، متفوقا على أندية عالمية كبيرة وفي مقدمتها شالكة الألماني وبالستينو التشيلي وباليرمو الإيطالي ، وجاء الجزيرة ثانيا بـ 1344 نقطة، والفيصلي ثالثا، الرمثا رابعا، والسلط خامسا، علما أن جميع الفرق المذكورة شهدت تقدما جيدا بالنقاط، باستثناء فريق الجزيرة الذي تراجع بواقع 138 نقطة .

عربيا تصدر الأهلي المصري الترتيب ومن خلفه الهلال السعودي، متفوقان على العديد من الأندية العالمية أمثال نيوكاسل الإنجليزي ومواطنه إيفرتون، مارسيليا الفرنسي وغلطة سراي التركي .

 




 

 


 

إقرأ ايضا
8633ab17-2221-453f-99a6-4b31c57796b3

الأهلي والهلال في الصدارة ،، تعرف على تصنيف الأندية العربية

12022418810215113790

محمد رؤوف : ننتظر رد الاتحاد بشأن استثناءات الأندية

FIMScbVWQA4kf29

النعيمات يفتتح مشواره في قطر بفوز صعب (صور)

FIL1xstWQAEvo0h

الظهور الأول لعلي علوان بالدوري القطري (صور)

31956864854_fd05c465a5_o

بدأت سنة كأس العالم !!

201782465_2015991961872917_6821722899074830587_n

نجمة جديدة من فريق عمان تنضم للسد القطري

أخبار متعلقة
0L5A0472

محمد شاهر يتألق بالأخضر ،، وميسون يقنع الجماهير

0L5A0605

بعد كأس العرب ،، الكرة الأردنية تمتلك قوة هجومية ضاربة

f277843822aec56a61fc402241464228

نصف مقعد جديد للأردن بدوري أبطال اسيا

240585964_1161842780993092_1166967016308172650_n

حُسم الجدل ،، هل يقام نهائي السوبر بين الفيصلي والرمثا بدون جماهير

84256839_1543808582424593_9002929752306089984_n

دعاية انتخابية في نادي الوحدات على غرار مجلس النواب (صورة)

84256839_1543808582424593_9002929752306089984_n

تمديد عمل اللجنة المؤقتة لإدارة نادي الوحدات