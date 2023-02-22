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الأربعاء، 22-02-2023 02:33 م

تضارب كبير.. هل يعود ميسي إلى برشلونة؟

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الوكيل الإخباري -  عقد خوان لابورتا رئيس برشلونة، اجتماعًا مع خورخي والد الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان.

وبحسب إذاعة "راديو كتالونيا" الإسبانية، فإن الاجتماع تم الأسبوع الماضي بين الثنائي لمناقشة مستقبل ميسي.

وأضافت: "لابورتا تناقش مع والد ميسي حول إمكانية عودة نجله إلى برشلونة، كما تحدثا عن التكريم الذي يعتزم النادي الكتالوني تنفيذه للنجم الأرجنتيني".

يأتي هذا في الوقت الذي صرح فيه خورخي لصحيفة "سبورت" منذ أيام قائلا: "لا أعتقد أن ليو ميسي سيلعب لبرشلونة مرة أخرى، لم نتحدث مع لابورتا، ولا يوجد أي عرض منهم".

ويعتبر ميسي من أساطير برشلونة، وحقق جميع الألقاب الممكنة مع النادي الكتالوني، لكنه انتقل إلى باريس سان جيرمان في صيف 2021، علمًا بأن عقده مع الفريق الفرنسي ينتهي الصيف المقبل.

في سياق آخر أشارت الإذاعة إلى أن خورخي وضح ملابسات تصريحات ماتياس شقيق ميسي ضد رئيس النادي الكتالوني.

وكان ماتياس قد تحدث مؤخرا، عن أن ميسي لن يعود إلى برشلونة قبل التخلص من رئيس النادي خوان لابورتا، ووصفه بـ"ناكر الجميل".

وتابعت الإذاعة: "لقد كان اجتماعا لتقريب وجهات النظر، لأن ميسي من أساطير برشلونة، ويجب تطبيع العلاقة بين الطرفين".

يُذكر أن ميسي يقضي إجازة قصيرة في مدينة برشلونة، واستغل ليلة الإثنين الماضية لتناول العشاء مع سيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا نجمي البلوجرانا.

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