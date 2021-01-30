السبت 30-01-2021
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السبت، 30-01-2021 02:14 م

تطورات الحالة الصحية لـ زيدان

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الوكيل الإخباري _ بعد مضي أسبوع على إصابة زين الدين زيدان مدرب فريق ريال مدريد الاسباني بفيروس كورونا المستجد يبدو ان حالته تتطور بشكل أسوأ.

فبحسب صحيفة سبورت الإسبانية  أن زيدان الذي قرر عزل نفسه في منزله بعد إصابته بكورونا  تطورت حالته بعد أيام قليلة.


وأوضحت الصحيفة أنه في البداية ظهرت الإصابة دون أعراض للفيروس ولكنها تغيرت وتطور مع عطلة نهاية الأسبوع.

ويعاني المدير الفني الفرنسي للفريق الملكي من اثنين من أكثر أعراض الإصابة بفيروس كورونا شيوعا، وهي “الحمى والسعال”.

وفي حال ثبتت صحة هذا التطور في حالة زيدان فإنه سيتعين عليه البقاء في العزلة.

ووفقا للصحيفة، فإن البروتوكول الصحي للاتحاد الإسباني لكرة القدم ينص على أن المدة الأقل للبقاء في المنزل هي 10 أيام، ومن ثم يعود المصاب للعمل بعد ظهور اختبارين سلبيين لفيروس كورونا، طالما أنه لم تظهر عليه أي أعراض، ولكن مع الوضع الحالي لزيدان يمكن أن تزيد المدة.

وبينت الصحيفة أنه يجب أن تزول أعراض الإصابة أولا عن الحالة المصابة، قبل 3 أيام على الأقل من إجراء اختبار جديد للكشف عن الفيروس سريع الانتشار.


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المصدر : ملاعب 


 




 

 


 

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