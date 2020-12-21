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الإثنين، 21-12-2020 12:27 م

تطورات داخل برشلونة.. صفقة الحلم

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الوكيل الإخباري _ كشفت تقارير صحفية، صباح اليوم الأثنين، عن تطورات جديدة داخل نادي برشلونة من أجل التعاقد مع مدافع مانشستر سيتي الإنجليزي، خلال الانتقلات الشتوية المقبلة.

وأكدت تقارير صحفية، أن إدارة النادي الكاتالوني قررت بدأ التفاوض مع مانشستر سيتي، خلال الشتاء المقبل.

وأضافت صحيفة "سبورت" الإسبانية، المقربة من النادي الكاتالوني، أنه من أجل الحصول على خدمات إيريك جارسيا، لتدعيم صفوف الفريق، البارسا يتفاوض في يناير المقبل.

ويضغط إيريك جارسيا على السيتي، من أجل العودة إلى برشلونة، خاصة مع علمه أن فرصة المشاركة مع فريق رونالد كومان أفضل بالوقت الحالي.


وذكرت الصحيفة، أن أولمبيك ليون الفرنسي خفّض سعر ممفيس ديباي، مهاجم الفريق إلى 5 مليون يورو.

ومن المقرر أن ينتهي عقد ديباي مع ليون بنهاية الموسم الجاري، ويحق له التوقيع لأي نادٍ آخر في يناير المقبل، دون الرجوع لناديه، وخلال الفترة الأخيرة ربطت تقارير انتقال الهولندي لصفوف برشلونة قبل انتهاء عقده.

وفي وقت سابق ربطت تقارير إسبانية، انتقال ديباي لبرشلونة، بعد تولي مواطنه رونالد كومان قيادة الفريق الكتالوني.

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المصدر : ملاعب 


 




 

 


 

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