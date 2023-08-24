تطورات صفقة انتقال محمد صلاح للسعودية

الوكيل الاخباري - كشفت تقارير إعلامية عن موقف محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، من الانتقال لـ اتحاد جدة السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.



وكانت صحيفة “الرياضية” السعودية قد أكدت اقتراب صلاح من الانضمام إلى اتحاد جدة بعد تقارب وجهات النظر بين ناديه ليفربول والنادي السعودي.



وذكرت قناة بي إن سبورتس أن صلاح وقع على تجديد عقده مع ليفربول صيف العام الماضي، حتى صيف 2025، ليصبح أكثر اللاعبين تقاضيًا للأجور في تاريخ النادي الإنجليزي.



وأكدت الشبكة في خبر عاجل عبر منصاتهم على مواقع التواصل الإجتماعي، أن صلاح أبدى موافقته على عرض الاتحاد للانتقال لصفوفهم في الميركاتو الصيفي الحالي



وأوضح التقرير أن حسم الصفقة يتوقف على التوصل إلى اتفاق مع ليفربول.

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