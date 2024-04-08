تطورات لافتة في قضية رونالدو مع يوفنتوس

الوكيل الإخباري - قالت صحيفة "توتو سبورت" إن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو دخل المراحل النهائية من معركته القانونية مع يوفنتوس فيما يتعلق برواتب غير مدفوعة بقيمة 19.5 مليون يورو.



ودخل رونالدو في نزاع قانوني مع يوفنتوس منذ سبتمبر من العام الماضي، بعد أن طلب من محاميه رفع دعوى ضد النادي بخصوص حوالي 19.5 مليون يورو من الأجور المؤجلة غير المدفوعة، والتي يعود تاريخها إلى "مناورة رواتب" موسم 2020/2021.

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وواصل رونالدو طلب دفع الرواتب المؤجلة بعد مغادرة يوفنتوس لكن النادي الإيطالي ليس لديه أي نية للدفع.



وذكرت "توتو سبورت" أنه عندما غادر رونالدو يوفنتوس إلى مانشستر يونايتد في أغسطس 2021، كان جزءا من خروجه المتفق عليه عبارة عن وثيقة موقعة تؤكد أن يوفنتوس لا يدين له بأي شيء.



والأهم من ذلك أنه لم يوقع أبدًا على الورق بشأن اتفاقية تأجيل راتبه موسم 2020/2021.



ورفع رونالدو ومحاموه القضية إلى هيئة التحكيم، وذكرت الصحيفة أنهم ينتظرون الرد بحلول 22 أبريل على أبعد تقدير، رغم أنه يمكن إصدار الحكم في وقت مبكر من الأسبوع المقبل.



وأضافت أن يوفنتوس يحافظ على ثقته ويشعر أن "ادعاءات رونالدو" لا أساس لها من الصحة.



لكن، إذا اعتبرت اللجنة أن طلب رونالدو ومحاميه مشروع، قد يؤثر الحكم على حسابات يوفنتوس، حيث سيتعين على النادي الإيطالي دفع هذا المبلغ.



ولعب رونالدو ليوفنتوس لمدة 3 سنوات من 2018 حتى 2021، قبل العودة إلى مانشستر يونايتد.



ولعب رونالدو ليوفنتوس 134 مباراة سجل فيها 101 هدفًا وصنع 22، ونال رونالدو لقبين مع يوفنتوس في الدوري الإيطالي ولقبين في كأس السوبر الإيطالي ولقبا في كأس إيطاليا.



ورونالدو ليس اللاعب الوحيد الذي يقاضي يوفنتوس، حيث أعلن ليوناردو بونوتشي مدافع الفريق السابق الدخول في نزاع قضائي مع النادي؛ بعد الاستغناء عنه بشكل مفاجئ وانتقاله إلى يونيون برلين الألماني.

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