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الخميس، 29-04-2021 02:14 ص

تعادل فريقا أحمد الصغير ومحمود زعترة بالدوري العراقي

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الوكيل الإخباري - أنس عشا
شهدت الجولة الـ "29" من الدوري العراقي مواجهة أردنية أردنية على ملعب كربلاء، عندما التقى فريقا الحدود ونفط الوسط، حيث يضم الأول مدافعنا الأردني أحمد الصغير، فيما يمثل الثاني مهاجمنا محمود زعترة .
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ولم يفلح أي من الفريقين بالتسجيل لتنتهي المواجهة بالتعادل السلبي، ويرفع نفط الوسط رصيده للنقطة الـ "49" بالمركز الخامس على سلم الترتيب وبفارق الأهداف عن الشرطة الرابع، فيما بقي الحدود أخيرا بـ "22" نقطة.

ولم يحقق الحدود إلا فوزين خلال "29" مباراة خاضها، فيما كان أكثر فرق الدوري العراقي تعادلا بـ "16" مرة.

ويحتجب فريق القوة الجوية الذي يضم لاعبنا إحسان حداد عن الجولة الحالية، حيث تم تأجيل مباراته مع السماوة لمشاركته بدوري أبطال اسيا، وهو السبب ذاته لتأجيل مباراة فريق الشرطة الذي يتواجد في جهازه الفني مدربنا الوطني هيثم الشبول ويلعب له نجم أندية الوحدات، الجزيرة وذات راس سابقا، السوري فهد اليوسف.

 




 

 


 

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