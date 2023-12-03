تعادل مخيب للأهلي المصري مع يونغ أفريكانز

الوكيل الإخباري - أخفق الأهلي المصري في مواصلة انتصاراته بعدما فرط في تقدمه على مضيفه يونغ أفريكانز التنزاني الذي أدرك التعادل 1-1 في الثواني الأخيرة، ضمن الجولة الثانية من دوري أبطال إفريقيا.



وكان الأهلي يمني نفسه في تحقيق الانتصار الثاني تواليا والانفراد بصدارة المجموعة الرابعة، بعد سقوط شباب بلوزداد الجزائري أمس أمام ميدياما الغاني 1-2، إلا أنه فشل في الحفاظ على تقدمه عبر الجنوب إفريقي بيرسي تاو في الدقيقة 86، ليتلقى التعادل بعد أربع دقائق السبت على الملعب الوطني في دار السلام.



ورغم التعادل، فقد تصدر الأهلي ترتيب المجموعة بأربع نقاط أمام ميدياما وبلوزداد اللذين يملكان ثلاث نقاط لكل منهما، فيما يحتل يونغ أفريكانز المركز الرابع بنقطة واحدة.



يذكر أن الأهلي هو حامل لقب النسخة الأخيرة من دوري أبطال إفريقيا.

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