تعافي نجم ليفربول من فيروس كورونا قبل عودة الدوري الإنجليزي

الوكيل الإخباري _ تعافي بشكل نهائي لاعب الوسط الغيني نابي كيتا نجم فريق ليفربول الإنجليزي، من إصابته بفيروس كورونا، والتي أعلن عها خلال تواجده رفقة منتخب بلاده، في فترة التوقف الدولي.



وأعرب في وقت الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول، عن غضبه الشديد من إصابة نابي كيتا بالفيروس، خاصة أنها تؤثر بشكل سلبي على حظوظ فريقه قبل مواجهة إيفرتون يوم السبت المقبل، في ديربي الميرسيسايد.



وكشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن نابي كيتا أجرى فحص لكورونا، خلال الساعات الماضية، والذي كشف عن سلبية العنية، وبالتالي، إعلان شفائه بعد أيام من الإصابة.



وأوضحت أن نابي كيتا سيعود سريعا لليفربول، من أجل إجراء المزيد من الفحوصات الطبية الإضافية، والتأكد من سلامته، قبل استئناف منافسات الدوري الإنجليزي.



الجدير بالذكر، أن ليفربول قد استعاد الثنائي الجناح السنغالي ساديو ماني، بالإضافة للاعب الوسط الإسباني تياجو ألكانتارا في الأيام الماضية، عقب شفائه من كوفيد-19.



المصدر : ملاعب

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