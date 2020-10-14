الأربعاء 14-10-2020
الوكيل الاخباري

الامن يكشف تفاصيل جديدة عن مرتكب جريمة الزرقاء

الأمن يوضح الفرق بين القيد والطلب الأمني

تقديم طلب استرجاع المال في حال عدم استقدام العاملة

28 الف مركبة دخلت السوق المحلي بـ9 شهور

المكسيك تسجل 475 وفاة و 4295 إصابة جديدة بكورونا

ضمان التكاسي يثقل كاهل سائقيها

استياء من آلية نقل مرضى الكلى إلى المستشفيات خلال الحظر الشامل

3 وفيات جديدة بكورونا في المملكة

توضيح حكومي حول عقوبة الاعتداء على فتى الزرقاء

الكشف عن مستجدات الحالة الصحيـة لفتى الزرقاء




الأربعاء، 14-10-2020 11:44 ص

تعافي نجم ليفربول من فيروس كورونا قبل عودة الدوري الإنجليزي

2019_11_30_19_27_23_313


الوكيل الإخباري _ تعافي بشكل نهائي لاعب الوسط الغيني نابي كيتا نجم فريق ليفربول الإنجليزي، من إصابته بفيروس كورونا، والتي أعلن عها خلال تواجده رفقة منتخب بلاده، في فترة التوقف الدولي.

وأعرب في وقت الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول، عن غضبه الشديد من إصابة نابي كيتا بالفيروس، خاصة أنها تؤثر بشكل سلبي على حظوظ فريقه قبل مواجهة إيفرتون يوم السبت المقبل، في ديربي الميرسيسايد.

وكشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن نابي كيتا أجرى فحص لكورونا، خلال الساعات الماضية، والذي كشف عن سلبية العنية، وبالتالي، إعلان شفائه بعد أيام من الإصابة.

وأوضحت أن نابي كيتا سيعود سريعا لليفربول، من أجل إجراء المزيد من الفحوصات الطبية الإضافية، والتأكد من سلامته، قبل استئناف منافسات الدوري الإنجليزي.

الجدير بالذكر، أن ليفربول قد استعاد الثنائي الجناح السنغالي ساديو ماني، بالإضافة للاعب الوسط الإسباني تياجو ألكانتارا في الأيام الماضية، عقب شفائه من كوفيد-19.

المصدر : ملاعب

اضافة اعلان

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة




 




 

 


 

إقرأ ايضا
9202025155243721699177

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة

2502f4b8-76f8-4d0b-a8bd-65b7193e766b_16x9_1200x676

القضاء على حلم النصر في التأهل لمونديال الأندية

E71E064C38314

خماسي الهلال إلى النصر

138-193022-alsoma-alahly-alhilal-saudi-arabia_700x400

سر رفض الهلال التعاقد مع اسطورة الاهلي .. مفاجأة !

1020201313155289866029

المانيا تواجه سويسرا في دوري الأمم الأوروبية

1020201313156630056743

إسبانيا تبحث عن فوز جديد

أخبار متعلقة
10202051354445856454

3 إصابات بفيروس كورونا بالنادي الأهلي

محمد صلاح 02

محمد صلاح يحقق إنجاز جديد رغم خسارته بـ7 أهداف

ليفربول

بعد الخسارة المذلة للريدز .. تعرف على ترتيب الدوري الإنجليزي

208589

أول تعليق من والد محمد صلاح على نبأ إصابة نجله بفيروس كورونا

1039643483_0_0_1915_1035_1000x541_80_0_0_9eb59cf3cc45b239dea1ab7cbfec8869

أول تعليق من ماني بعد إصابته بفيروس كورونا

emarat-news_2020-07-05_16-22-48_244699-768x443

كورونا تضع محمد صلاح في أزمة.. وشبح الفيروس يهدد ليفربول