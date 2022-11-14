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الإثنين، 14-11-2022 04:19 م

تعديل طارئ في قائمة فرنسا لكأس العالم

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الوكيل الإخباري - اضطر ديديه ديشامب، مدرب منتخب فرنسا، لإجراء تعديل طارئ على قائمته التي ستخوض منافسات كأس العالم "قطر 2022".

واستدعى ديشامب، اللاعب آكسيل ديساسي، مدافع موناكو، بدلًا من بريسنيل كيمبيمبي، مدافع باريس سان جيرمان بسبب عدم تعافي الأخير بشكل كامل من إصابته.

وعانى كيمبيمبي من إصابة بالتهاب في وتر أكيليس، أبعده عن مباراة فريقه ضد لوريان الأسبوع الماضي، كما شارك لدقائق قليلة أمام أوكسير، أمس الأحد.

وبذلك يتواجد لدى ديديه ديشامب 4 خيارات في قلب الدفاع بقائمة الديوك لمونديال 2022، وهم "رافائيل فاران وإبراهيما كوناتي ودايوت أوباميكانو وآكسيل ديساسي".

ويلعب منتخب فرنسا في المجموعة الرابعة التي تضم الدنمارك وأستراليا وتونس.

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