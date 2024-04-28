تعرف إلى ترتيب هدافي دوري المحترفين الأردني

الوكيل الإخباري - حافظ لاعب الفيصلي رزق بني هاني على صدارة ترتيب هدافي دوري المحترفين الأردني لموسم 2024/2023 رغم عدم خوضه الجولة السادسة عشرة التي فاز فيها الفيصلي على الأهلي بخماسية نظيفة.
ويتصدر بني هاني الترتيب برصيد 9 أهداف يليه في المركز الثاني الثالث كلا من لاعب الوحدات برنارد هنري ولاعب الحسين محمود مرضي برصيد 8 أهداف لكل منهما.
ورفع لاعب الفيصلي وانجا رصيده التهديفي إلى 7 أهداف متساويا مع لاعب سحاب أحمد أبو كبير في المركزين الرابع والخامس.
وتاليا ترتيب أول 10 هدافين في دوري المحترفين الأردني
1- رزق بني هاني (الفيصلي) 9 أهداف
2- بيرنارد هنري (الوحدات) 8 أهداف
3- محمود مرضي (الحسين إربد) 8 أهداف
4- رونالد وانجا (الفيصلي) 7 أهداف
5- أحمد أبو كبير (سحاب) 7 أهداف
6- أحمد صبرة (شباب الأردن) 6 أهداف
7- مجد الزعبي (الرمثا) 6 أهداف
8- مهند أبو طه (الوحدات) 6 أهداف
9- حمزة الدردور (الحسين إربد) 5 أهداف
10- كريستيان كانجا (شباب العقبة) 5 أهداف
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