تعرف على أرقام هدافي دوري المحترفين بعد نهاية الجولة الـ 12

الوكيل الإخباري ملاعب - أنس عشا

اختتمت مباريات الجولة الأولى من مرحلة إياب دوري المحترفين، باستكمال مباراة الفيصلي وشباب العقبة على ستاد عمان الدولي، والتي توقفت مساء السبت بسبب انقطاع التيار الكهربائي قبل استئنافها يوم الأحد .













وإليكم لائحة الهدافين مع انطلاق المرحلة، علما أن عدد الأهداف بلغ 171 هدف :





-5 أهداف : محمد أبو عرقوب (الصريح) و دوغلاس (شباب الأردن) .







- 4 أهداف : وسيم الريالات (شباب الأردن)، ديجو كالديرون (سحاب والحسين إربد) مهند أبو طه (الوحدات)، مجدي العطار (الفيصلي) و أسامة عقار (شباب العقبة).



- 3 أهداف : أحمد سريوة (الوحدات)، معاذ محمود (الصريح)، أحمد شمس الدين (السلط)، محمد العكش (الفيصلي)، عامر جاموس، بكر كلبونة وخضر الحاج (الجزيرة)، بشار الذيابات وحمزة الدردور(الرمثا)، أحمد العشران (مغير السرحان)، إبراهيم سعادة، حجازي ماهر وفارس غطاشة (الحسين إربد)، وزيد أبو عابد وسليم عبيد، خالد الدردور (شباب الأردن).











- هدفين : علي المصري (معان)، محمد الرازم، سند جعارة ومحمود جمال محمود (سحاب)، أحمد أبو كبير وعبدالله ذيب (السلط)، خالدر الردايدة، أحمد المنجد، إبراهيم الرواد وخلدون الخزام (معان)، معتز العبيدات، ماركوس و أحمد الجوهري (مغير السرحان)، فرج المزينة ومحمد الحسنات (شباب العقبة)، فراس شلباية، خالد عصام، محمد أنس (الوحدات)، سيف درويش (الحسين إربد)، إحسان حداد، حاتم الروشدي وأمين الشناينة (الفيصلي)، عارف الحاج (الصريح) وعلي عزايزة، عبد الرحمن أبو الكاس (الرمثا) .

















- هدف : حمزة النعيم (شباب الأردن)، محمد أبو حشيش، منذر أبو عمارة، أنس العوضات، محمد الدميري، طارق خطاب و أحمد سمير (الوحدات)، إيهاب الخوالدة، عبدالله المناصرة، محمد طنوس ومحمد الكلوب (السلط)، أحمد العيساوي (سحاب)، حسين عبيدات، هاشم مبيضين ، حمزة الصيفي و محمد الباشا (الجزيرة)، إباء الرمحي، سليمان أبو زمع، محمد المشة ويزن الغرابلة (معان)، هاشم بني خالد، كوليبالي، حسان الزحراوي وهادي الحوراني (الرمثا)، سبيع الحموي، كريم سليمان، محمد أبو صعليك، أحمد السليم، صهيب أبو هشهش وحسام العواجي (مغير السرحان)، غيث المدادحة، كريستيان فارغاس، محيسن أبو جبلة وأحمد أبو حلاوة (شباب العقبة) ، محمد موالي، كريستيان أوبزور رواد أبو خيزران،عبدالله العطار ومصعب اللحام (الحسين إربد)، خالد صياحين، عدي ارقيبات، معاذ العجلوني وعلي أبو عبطة (الصريح)، أنس جبارات، يوسف الرواشدة وبراء مرعي (الفيصلي).









وشهدت مباراة الصريح ومعان بالجولة الأولى تسجيل لاعب الأخير أيسر صباح هدفا بالخطأ في مرمى فريقه .

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المصدر : ملاعب