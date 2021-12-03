تعرف على أفضل لاعب بمباراة النشامى والسعودية

الوكيل الإخباري - أنس عشا



اختار الاتحاد الدولي لكرة القدم " فيفا " نجم المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، علي علوان كأفضل لاعب في مباراة النشامى مع السعودية بكأس العرب " 2021" .









وعبر علوان بالمؤتمر الصحفي الذي أعقب اللقاء عن سعادته بالفوز الذي تحقق بعد جهد كبير، مؤكداً أنه قدم أدوار تكتيكية متعددة خلال اللقاء بناء على توجيهات الجهاز الفني بقايدة المدير الفني العراقي عدنان حمد، مبينا أن الفوز الذي تحقق مهم للغاية.







وكان منتخبنا الوطني قد استهل مسيرته بكأس العرب " قطر 2021 " بالفوز على المنتخب السعودي بهدف اللاعب محمود مرضي ، ليصعد لصدارة المجموعة الثالثة رفقة المغرب بـ 3 نقاط لكل منهما .

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المصدر : ملاعب

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