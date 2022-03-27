تعرف على أفضل لاعب في كلاسيكو الكرة الأردنية

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الوكيل الإخباري - ملاعب - أنس عشا
اختارت اللجنة المنظمة لبطولة القدس والكرامة اللاعب منذر أبو عمارة كأفضل لاعب بمباراة نصف نهائي البطولة والتي جمعت الوحدات بالفيصلي و أقيمت على ملعب الشهيد فيصل الحسيني بمدينة القدس .اضافة اعلان



 

وحمل منذر أبو عمارة شارة قائد الفريق في المباراة في ظل غياب محمد الدميري للإصابة وجلوس أحمد الياس على دكة البدلاء، علما أنه قدم مستويات جيدة وسجل ركلة ترجيحية .

وكان الوحدات قد صعد للنهائي بالفوز بفارق ركلات الترجيح بنتيجة 5/3، بعد التعادل السلبي بالوقت الأصلي، ليتأهل لمواجهة جبل المكبر بالمشهد الختامي .

 




 

 


 

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