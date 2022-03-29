تعرف على أقدم أندية كرة القدم في العالم

اضافة اعلان

الوكيل الإخباري - ملاعب - أنس عشامحرك الشعوب، اللعبة الشعبية الأولى في العالم، نتحدث عن كرة القدم التي خطفت قلوب وعقول الجماهير لأكثر من قرن، وباتت حجرا أساسيا في حضارت الأمم ومثالا على تفوقها وأداة لتجمعها .وتعد الأندية من أهم أركان اللعبة التي تستقطب اللاعبين وتجمع الجماهير، وتقدم النجوم للمنتخبات الوطنية، فمن هو النادي الأول بتاريخ كرة القدم ؟!أقدم الأندية بإعتراف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، هو نادي شيفلد والذي تأسس في 24 أكتوبر/تشرين الأول لعام 1857، في انجلترا .وعلى الرغم من إعتراف الفيفا بشيفيلد إلا أن هنالك وثائق تقول أن أقدم الأندية هو إدنبرة من اسكتلندا، ونشط بين فترة 1824 و1841 وكان أول من وصف نفسه بأنه نادٍ لكرة القدم.وحسب بعض الوثائق الإنجليزية فإن النادي وضع قواعدا كثيرة للعبة بقي منها في وقتنا الحالي منع العرقلة، لكنه سمح بالدفع والإمساك والتقاط الكرة، علما أنه كان يشارك بالمباراة 39 لاعبا !!