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الخميس، 18-04-2024 03:01 م

تعرف على الأندية الأوروبية المشاركة في مونديال 2025

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الوكيل الإخباري -  أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم عن اكتمال عقد الأندية الأوروبية المتأهلة إلى كأس العالم للأندية 2025.

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ذكر "فيفا" على حسابه في منصة إكس أن نادي ريد بول سالزبورغ النمساوي تأكد مشاركته في مونديال الأندية 2025 الذي يقام في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأوضح الاتحاد الدولي لكرة القدم أنه عقب خروج آرسنال من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بخسارته أمام بايرن ميونخ، أصبح النادي النمساوي هو آخر الأندية الأوروبية المتأهلة إلى كأس العالم للأندية 2025 في نسختها الجديدة التي تقام بمشاركة 32 نادياً.

واكتمل قوام أندية "القارة العجوز" في المونديال، بتأهل 12 نادياً، هي بروسيا دورتموند وتشيلسي وبايرن ميونخ وإنتر ميلان وبورتو ويوفنتوس ومانشستر سيتي وباريس سان جيرمان وريال مدريد وبنفيكا وأتلتيكو مدريد وريد بول سالزبورغ.

 

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