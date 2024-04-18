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الخميس، 18-04-2024 03:00 م

تعرف على الأندية المتأهلة إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا وجدول المباريات

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الوكيل الإخباري - اكتمل عقد الفرق المتأهلة الى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعدما حجز كل من ريال مدريد وبايرن ميونخ بطاقته الأربعاء على حساب مانشستر سيتي حامل اللقب وأرسنال.

وجاء تأهل ريال مدريد بفضل ركلات الترجيح 4-3 بعدما تعادل مع مانشستر سيتي ذهابا (3-3) وإيابا (1-1)، فيما تفوق البايرن على أرسنال بنتيجة 3-2 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

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وكان باريس سان جيرمان وبوروسيا دورتموند حجزا مقعديهما في الدور نصف النهائي أمس الثلاثاء على حساب برشلونة وأتلتيكو مدريد.

وتنطلق مباريات ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا في 30 أبريل الجاري، أما مرحلة الإياب فتبدأ في السابع من مايو المقبل.

ويلتقي بوروسيا دورتموند مع ضيفه باريس سان جيرمان في ذهاب الدور نصف النهائي على ملعب "سيغنال إيدونا بارك" يوم الثلاثاء الموافق 30 أبريل 2024، قبل أن تتكرر المواجهة في الإياب على ملعب "حديقة الأمراء" يوم 7 مايو 2024.

وفي المواجهة الثانية، يلتقي بايرن ميونخ مع ضيفه ريال مدريد في ذهاب الدور نصف النهائي على ملعب "أليانز آرينا" يوم الأربعاء الموافق 1 مايو 2024، قبل أن تتكرر المواجهة في الإياب على ملعب "سانتياغو برنابيو" يوم 8 مايو 2024.

وتقام المباراة النهائية لدوري الأبطال في الأول من يونيو المقبل على ملعب "ويمبلي" الشهير في لندن.

 

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