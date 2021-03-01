تعرف على الدول المستضيفة لكأس الاتحاد الآسيوي

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- أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الدول المستضيفة لمنافسات دور المجموعات في كأس الاتحاد الآسيوي 2021، وذلك بعد عملية تقديم طلبات الاستضافة المكثفة التي جرت بعد التشاور مع الاتحادات الوطنية الأعضاء.في منطقة غرب آسيا، تقام مباريات المجموعة الأولى التي تضم أندية الحد البحريني والنصر العماني والوحدة السوري وحامل اللقب العهد اللبناني في العاصمة البحرينية المنامة.في المقابل تقام مباريات المجموعتين الثانية والثالثة في العاصمة الأردنية عمان، حيث تضم المجموعة الثانية أندية الأنصار اللبناني والمحرق البحريني والسلط الأردني ومركز بلاطة الفلسطيني، في حين تضم المجموعة الثالثة كل من الفيصلي الأردني والسيب العماني وتشرين السوري والفائز من مباراة الدور التمهيدي.وفي منطقة جنوب آسيا، تقام مباريات المجموعة الرابعة في عاصمة المالديف مالي، علماً بأن المجموعة تضم موهون باغان الهندي وباشوندارا كينغز من بنغلادش ومازيا سبورتيس من المالديف إلى جانب الفريق المتأهل من التصفيات.أما في منطقة وسط آسيا، يستضيف نادي دوردوي القرغيزي مباريات المجموعة الخامسة التي تضم إلى جانبه كل من آهال التركماني ورافشان الطاجيكيوتقام مباريات المجموعة السادسة في مدينة دوشانبي في طاجيكستان، وتضم المجموعة كل من علاي القرغيزي والتين عسير التركماني وخوجاند الطاجيكي وممثل أوزبكستان (ايه جي ام كي أو ناساف).في منطقة آسيان، تستضيف سنغافورة منافسات المجموعتين الثامنة والتاسعة، حيث تضم المجموعة الثامنة كل من قدح دار الأمان الماليزي وليون سيتي سايلرز السنغافوري وسايغون الفيتنامي والفريق المتأهل من الدور التمهيدي، وتضم المجموعة التاسعة كل من غيلانغ انترناشيونال السنغافوري وكايا ايلويلو الفلبيني وتيرنغانو الماليزي وممثل ميانمار (شان يونايتد أو أياياوادي يونايتد) بحسب نتيجة تصفيات دوري أبطال آسيا 2021.في المقابل سوف يتم لاحقاً تحديد مستضيف مباريات المجموعة السابعة في منطقة آسيان.وأخيراً في شرق آسيا، تستضيف هونغ كونغ منافسات المجموعة العاشرة التي تضم كل من اتلتيك من منغوليا وايسترن لونغ ليونز من هونغ كونغ ولي مان من هونغ كونغ وتاينان سيتي من الصين تايبيه.