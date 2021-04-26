تعرف على الطريقة الوحيدة لمشاهدة مباراة الوحدات والنصر السعودي

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- أنس عشاأعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن عدم وجود أي قناة ناقلة لبطولة دوري أبطال اسيا "2021"في منطقة الشرق الأوسط، وبالتالي فلن يكون هنالك بث فضائي لمباراة الوحدات والنصر السعودي الليلة.وإلى الآن فإن الصفقة الرسمية الوحيدة تجمع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم والشركة السعودية للرياضة ، وهي اتفاقية بث المباريات الخاصة بالأندية والمنتخبات السعودية في المنافسات الآسيوية، ومن بينها مباريات الفرق المشاركة بمجموعات الفرق السعودية في دوري أبطال اسيا، عبر التطبيق الخاص بها "عبر الإنترنت" .. GSA live .وكما يبدو فإن التطبيق السعودي سيكون الناقل الوحيد، لأن القنوات العالمية التي بثت مباراة الوحدات والنصر السعودي، مثل قناتا sport 1 الأوكرانية، وC More السويدية، وقناة D Smart التركية، لم تعلن عن نقل مباراة اليوم حتى الآن حالها حال مباراة فولاذ الإيراني، ومبارتي الذهاب والإياب مع الفريق القطري التي بثت عبر التطبيق السعودي فقط.