تعرف على القناة المجانية الناقلة لتقديم رونالدو في السعودية

الوكيل الإخباري - أعلنت قناة أبوظبي الرياضية، بشكل رسمي، نقل حفل تقديم الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، بملعب مرسول بارك بالعاصمة السعودية الرياض.



ونشر الحساب الرسمي لقناة أبو ظبي الرياضية، عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، صورة للنجم العالمي كريستيانو رونالدو.



وكتبت القناة الإماراتية، انتظرونا عبر قناة أبوظبي الرياضية (1)، الساعة الـ7 بتوقيت السعودية، حفل تقديم الأسطورة كريستيانو رونالدو لاعب نادي النصر السعودي الجديد في ملعب مرسول بارك.



تقديم اللاعب الدولي كريستيانو رونالدو، سوف ينطلق الحفل في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت السعودية، وأعلنت إدارة ملعب مرسول بارك، عن إتاحة حجز تذاكر حفل تقديم النجم البرتغالي لاعبًا في النصر من خلال الموقع الرسمي للملعب.

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