تعرف على القيمة السوقية للتعمري بعد كآس آسيا

الوكيل الإخباري - بعد تألق نجم المنتخب الوطني لكرة القدم موسى التعمري في بطولة كأس آسيا 2023 وقيادته النشامى لأكبر إنجاز كروي في التأهل إلى نهائي البطولة وإحراز مركز الوصافة، ارتفعت القيمة السوقية للاعب الذي يلعب في مركز الجناح الأيمن.



ووفق رصد "ملاعب"، فإن قيمة التعمري بلغت 6 ملايين يورو بحسب بيانات اللاعب المنشورة على موقع "ترانسفير ماركت" المتخصص باقتصاد كرة القدم والقيم السوقية للاعبين.



وساهم التعمري في وصول النشامى إلى نهائي أكبر بطولة في قارة آسيا بعد تسجيله 3 أهداف وصناعته العديد من الأهداف والفرص الخطيرة التي قادت المنتخب الأردني للوصول إلى النهائي قبل أن يخسرها أمام المنتخب القطري 3-1.



ومن المتوقع أن ترتفع القيمة السوقية للتعمري بعد بطولة كأس آسيا في ظل تألقه خلال الفترة الماضية، إلى جانب تألقه في الدوري الفرنسي حيث سجل 3 أهداف رفقة ناديه هناك مونبلييه.



وكشفت تقارير صحفية مؤخرا عن تلقي نجم النشامى عروضا للاحتراف في عدد من الأندية أبرزها نادي الهلال السعودي الذي يبحث عن لاعب بمواصفات التعمري ليعوض غياب نجمه البرازيلي نيمار الذي ابتعد عن الفريق للإصابة.

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