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الخميس، 07-10-2021 12:14 م

تعرف على القيمة السوقية للمنتخب الأولمبي وبقية منتخبات غرب اسيا

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الوكيل الإخباري - أنس عشا
نشرت مصادر صحفية سعودية قائمة تبين القيمة السوقية للفرق المشاركة في بطولة غرب اسيا للمنتخبات الأولمبية، حيث جاء منتخبنا الوطني رابعا في تأكيد على أهمية الأسماء الموجودة بقائمة المدرب الوطني أحمد هايل .اضافة اعلان


 

وتصدرت السعودية القائمة بقيمة قاربت الـ 10 ملايين يورو، فيما جاءت الإمارات ثانية بمبلغ يلامس الـ 6 ملايين ونصف وسوريا ثالثة بما يزيد عن المليونين، ومنتخبنا رابعا بـ مبلغ زاد عن المليون يورو.

وحل المنتخب البحريني خامسا بمليون يورو، من ثم العراق بـ 800 ألف، فلسطين بـ 725 ألف، عمان بنصف مليون، الكويت 75 ألف، ولبنان واليمن أخيرا بـ 50 ألف يورو لكل منهما .

 




 

 


 

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