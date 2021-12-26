تعرف على المعايير التي طبقها الوحدات ليشارك أسيويا

الوكيل الإخباري - ملاعب - أنس عشا

يترقب نادي الوحدات قرعة دوري أبطال اسيا 2022، والتي ستقام بعد قرابة الشهر، والتي ستشهد مشاركة الأخضر كممثل وحيد للكرة الأردنية في البطولات الآسيوية لموسم 2022، رغم عدم تتويجه بأي لقب بالموسم الماضي .





وتأتي مشاركة الوحدات بالبطولة كونه النادي الأردني الوحيد الذي حصل على رخصة المشاركة بالبطولة، والتي لم يحصل عليها الرمثا بطل النسخة الماضية من دوري المحترفين، أو الفيصلي بطل كأس الأردن، كما لم يحصل أي نادي أردني على بطاقتي المشاركة في كأس الاتحاد الآسيوي.



ما هي المعايير التي قام الوحدات بتطبيقها !؟



وبالإضافة للملفات المالية وعدم وجود عجز أو ديون على النادي، يلزم على النادي الراغب بالحصول على الرخصة توفيير العديد من المعايير ، ومنها تأكيد العمل المؤسسي الرياضي الإحترافي على مستوى الفئات العمرية وصولا لفرق المحترفين، والإيفاء بالالتزامات المهنية والقانونية مع الموظفين بالنادي وفق هيكلية يشرف عليها الاتحاد الآسيوي، بالإضافة لوجود بنية تحتية لائقة تضمن عدم حاجة النادي عن توفير احتياجاته وتراعي السلامة العامة .

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المصدر : ملاعب

